Microsoft oltre la Gamescom: previste 'tantissime sorprese' durante l'X019 Fan Fest

Nel corso di un'intervista concessa da Aaron Greenberg a Twinfinite durante la Gamescom 2019, il boss della divisione marketing di Xbox ha spiegato che Microsoft intende servirsi dell'X019 Fan Fest di novembre per celebrare la community di giocatori su PC e Xbox One con l'annuncio di tantissimi videogiochi.

A proposito dell'evento a tema Xbox che avrà luogo a Londra dal 14 al 16 novembre, l'alto dirigente della casa di Redmond afferma infatti che "come abbiamo fatto lo scorso anno a Città del Messico, anche stavolta organizzeremo un evento Inside Xbox che sarà il più grande show a tema Xbox del 2019. L'E3 è tradizionalmente una fiera di settore, mentre l'Xbox Fan Fest è per noi l'occasione per celebrare la passione dei nostri utenti e festeggiare insieme a loro ciò che ci attende in futuro".

Fatta questa dovuta premessa, Greenberg approfondisce la questione dichiarando che "ci saranno molti contenuti da mostrarvi, sia provenienti dagli Xbox Game Studios che dai partner di terze parti. Abbiamo in programma tantissime sorprese, penso davvero che avremo un grande spettacolo. Posso solo dirvi che abbiamo moltissimi giochi in uscita da qui alla primavera, anzi, credo che la lineup primaverile sarà la più ricca che abbiamo mai avuto. Spero perciò che i nostri fan siano abbastanza buoni da finire in tempo tutti i loro giochi acquistati per le vacanze natalizie, così si prepareranno a cosa li attende in primavera e a ciò che arriverà nel Game Pass in quel periodo".

A voler dar retta a Greenberg, quindi, molti dei videogiochi che saranno annunciati nel corso della puntata speciale di Inside Xbox che avrà luogo durante l'X019 Fan Fest di Londra dovrebbero approdare "gratuitamente" anche nel catalogo di Xbox Game Pass su PC e Xbox One. Il focus dell'evento, quindi, saranno i giochi in arrivo da qui alla primavera del 2020: per conoscere i piani di Microsoft riguardanti la next-gen, di conseguenza, dovremo attendere almeno fino all'E3 2020 con il reveal "definitivo" di Xbox Scarlett.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sullo store Xbox ufficiale sono partiti ufficialmente i Saldi della Gamescom, con tantissimi sconti su giochi e DLC.