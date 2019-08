Microsoft e Gamescom: seguite lo speciale Inside Xbox su Twitch in compagnia di Everyeye!

Siamo ormai prossimi all'apertura dei cancelli della Gamescom 2019, con un lunedì 19 agosto che si preannuncia ricchissimo di eventi, annunci e novità per tutti gli appassionati di videogiochi.

A tenervi compagnia, non poteva ovviamente mancare la squadra di Everyeye, che seguirà e commenterà in diretta diversi importanti appuntamenti. Tra questi, la puntata speciale di Inside Xbox organizzata da Microsoft in occasione della Fiera di Colonia. L'appuntamento è fissato per lunedì 19 agosto, alle ore 17:00 del fuso orario italiano. Per seguire l'evento in nostra compagnia, non vi resta dunque che prendere nota di data e orario e prepararvi a raggiungerci sul Canale Twitch di Everyeye, dove commenteremo in diretta ogni annuncio e novità riguardante il mondo Microsoft ed Xbox.



Per stuzzicare la curiosità del pubblico in vista dell'imminente Inside Xbox, la Casa di Redmond ha pubblicato un trailer dell'evento, con il quale ci è stato offerto un piccolo scorcio su quello che sarà il programma della serata. Tra i protagonisti annunciati, possiamo ad esempio citare la Modalità Orda di Gears 5 o il comparto multiplayer di Ghost Recon Breakpoint. Interessanti novità potrebbero inoltre giungere sul fronte di Xbox Game Pass. Da diversi giorni, infatti, l'account Twitter ufficiale del servizio Microsoft ha pubblicato numerosi cinguettii dedicati all'avvicinarsi della Gamescom 2019, all'interno dei quali è stato persino avvistato un messaggio nascosto!