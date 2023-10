Microsoft Gaming con Activision, ecco l'organigramma: ha una lineup first party colossale!

Con l'affare tra Activision e Microsoft ormai concluso, il giornalista Tom Warren rimbalza sui social il grafico realizzato da Klobrille con l'organigramma aziendale di Microsoft Gaming, un'infografica che mostra l'incredibile portata degli studi first party del team Xbox.

Servendosi dell'infografica esplicativa realizzata da Klobrille, il redattore di The Verge evidenzia l'enorme operazione imbastita da Microsoft per espandere la propria famiglia di sussidiarie e garantirsi, così facendo, una lineup di titoli first party tanto estesa da abbracciare esperienze interattive (e kolossal dal ritorno economico certo) come Call of Duty e Candy Crush, per tacere di IP popolari come Diablo, Overwatch, World of Warcraft, Spyro e Crash Bandicoot.

Ciò che emerge dall'infografica è anche l'enorme potenziale ed esperienza di studi di sviluppo che, sotto l'egida di Microsoft, potrebbero garantire l'arrivo su piattaforme Xbox (ma non solo) di videogiochi appartenenti a nuove proprietà intellettuali o legate ad una delle numerose 'IP dormienti' del colosso del publishing statunitense, come StarCraft o Guitar Hero, contribuendo così a inaugurare il nuovo corso auspicato a più riprese dalla community.

A tal proposito, basti pensare che la sola Blizzard Entertainment vanta qualcosa come 6.000 dipendenti e una decina di studi, da aggiungersi all'esercito di sussidiarie impegnato su Call of Duty e a King, che con i suoi undici studi e 2.500 dipendenti traina da anni le entrate mobile di Activision (e, da oggi, quelle di Microsoft).