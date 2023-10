Microsoft Gaming, grandi cambiamenti ai vertici: Sarah Bond a capo del team Xbox!

L'avvenuto matrimonio tra Microsoft e il gruppo Activision Blizzard King spinge la casa di Redmond a riorganizzare i vertici delle numerose divisioni videoludiche che fanno capo a Phil Spencer.

Da una nota condivisa sulle pagine di The Verge, il colosso tecnologico statunitense ci informa di aver promosso Matt Booty a Presidente dei Contenuti e degli Studi, una carica che comprende anche la gestione delle software house interne alla galassia di ZeniMax e Bethesda.

Senza nulla togliere a Booty e all'incarico assegnatogli da Microsoft che, in linea puramente teorica, dovrebbe consentire alla casa di Redmond di evitare il ripetersi di casi come quello di Redfall e dei suoi problemi, il cambiamento più importante nell'organigramma dell'azienda americana coinvolge Sarah Bond. L'attuale Corporate VP of Gaming Ecosystem assumerà infatti il ruolo di Presidente di Xbox.

Il prestigioso incarico affidato a Sarah Bond le consentirà di supervisionare tutto il lavoro sulla piattaforma e sull'hardware di Xbox: spetterà quindi a lei proseguire il lavoro avviato da Phil Spencer che, come noto, ha assunto il ruolo di CEO di Microsoft Gaming per dirigere nel migliore dei modi le tantissime sussidiarie della casa di Redmond.

Con il preannunciato addio di Bobby Kotick da Activision Blizzard, nel nuovo organigramma di Microsoft Gaming ci saranno più dirigenti donne che uomini. Quanto al nuovo incarico affidato a Sarah Bond, Phil Spencer dichiara che "per gestire la piattaforma Xbox di oggi e costruire quella di domani, stiamo riunendo i team che renderanno tutto ciò possibile. Sarah Bond sarà alla guida di questo team in qualità di Presidente di Xbox poiché incarna tutta l'esperienza, la competenza, la pianificazione aziendale e l'impegno che contraddistingue il team Xbox e la sua community".