Microsoft e gaming: Phil Spencer convinse la dirigenza a supportare la divisione Xbox

Phil Spencer ha concesso un'interessante intervista alla redazione di GameSpot, durante il quale ha rievocato un particolare episodio che ha caratterizzato la sua carriera in Microsoft.

L'aneddoto risale al periodo in cui fu nominato responsabile della divisione Xbox. A breve distanza dalla promozione, ha rivelato Spencer, fu contattato da Satya Nadella, nuovo CEO di Microsoft, che espresse notevoli perplessità in merito alla permanenza della compagnia nel settore del gaming. "Satya fu trasparente sul fatto che avrebbe potuto esserci un futuro in cui il gaming non sarebbe stato un settore in cui Microsoft avrebbe dovuto essere presente", ha raccontato Spencer alla redazione di GameSpot, sottolineando come la scelta di porre la questione in maniera aperta sia stato preferibile al mantenere celate tali perplessità.



Dopo aver riflettuto sulle parole del CEO, Phil Spencer decise di proporre di investire nel settore con determinazione: "Se abbiamo intenzione di restare nello spazio del gaming, allora accertiamoci di essere pienamente coinvolti. [...] Definiamo chi siamo". Una presa di posizione chiara, in favore del mantenimento del settore videoludico tra le attività di rilievo della Casa di Redmond.



Recentemente, Phil Spencer, ormai uno dei volti principali dell'universo Xbox, ha presentato al pubblico Xbox Series X, la visione della next-gen secondo Microsoft. All'evento sono seguite diverse dichiarazioni, tra cui la volontà di rendere più rapido l'accesso ai giochi Xbox Game Pass.