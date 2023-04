Microsoft ha più giocatori mensili attivi di Sony: il motivo vi sorprenderà

Sembra che Microsoft abbia un numero di utenti mensili attivi superiore rispetto a quello registrato da Sony. A riportare il curioso dato è Ampere Analysis, nell'ultimo report volto a segnalare quali sono gli editori con più giocatori su console PlayStation e Xbox.

Nel periodo compreso tra settembre 2022 e marzo 2023, il colosso di Redmond è sempre stato davanti alla compagnia nipponica per giocatori mensili, con Sony che ha superato Microsoft solo a novembre, nel periodo d'uscita di God of War Ragnarok. La statistica resta comunque curiosa e sembra esserci una precisa ragione dietro ai risultati di Microsoft nonostante il minor numero di Xbox piazzate rispetto a PlayStation: è tutto merito di Minecraft.

Come fatto notare dall'analista Piers Harding-Rolls, un'ampia fetta di utenti PlayStation gioca a Minecraft, titolo sviluppato da Mojang che è studio interno di Microsoft. Ciò crea il curioso paradosso in cui il 35% delle persone che giocano a produzioni Microsoft (comprese dunque le IP dei propri studi interni acquisiti nel corso del tempo) lo fanno attraverso una PlayStation, merito di Minecraft.

In ogni caso le due compagnie sono comunque molto indietro rispetto ad altri colossi dell'industria: per Ampere Analysis Electronic Arts è il publisher con più utenti attivi su PlayStation e Xbox, grazie al successo di FIFA 23. Intanto sembra che PlayStation 5 si stia avvicinando alla sua fase 2, con diversi hardware ed accessori in arrivo secondo gli ultimi leak.