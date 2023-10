Microsoft e giochi Activision: confermato supporto per PC, PlayStation, Nintendo e mobile

Dopo un'epopea durata oltre un anno, l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è realtà. Nel suo messaggio sul sito di Xbox, il capo della Divisione Gaming di Microsoft, Phil Spencer, conferma il supporto dell'azienda per PC, PlayStation, Nintendo e mobile.

"Per i milioni di fan che amano i giochi Activision, Blizzard e King, vogliamo che sappiate che oggi è un bel giorno per giocare. Voi siete il cuore e l'anima di questi franchise e noi siamo onorati di avervi come parte della nostra community", si legge nel messaggio di benvenuto di Phil Spencer a seguito della formalizzazione del lungo progetto di fusione tra Microsoft e Activision.

Nelle righe del comunicato viene anche confermato il supporto di Microsoft alle altre piattaforme, a conferma della volontà di mantenere i giochi di Activision Blizzard anche su altri lidi.

"Che giochiate su Xbox, PlayStation, Nintendo, PC o dispositivi mobili, qui siete i i benvenuti e rimarrete i benvenuti, anche se Xbox non dovesse essere il luogo in cui giocherete al vostro franchise preferito. Perché quando tutti giocano, vinciamo tutti."

Coerentemente con il no di Phil Spencer alle console war, un aspetto importante è che questi giochi siano fruibili e sublimino la loro funzione di intrattenimento. Nel lungo termine, dunque, è più che plausibile un approccio multipiattaforma ai giochi di Activision Blizzard, senza per questo che Xbox rinunci ad allargare il proprio catalogo di giochi su Xbox Game Studios.

"Crediamo che le notizie di oggi sbloccheranno un mondo di possibilità per nuovi modi di giocare. Grazie per il supporto continuo. Abbiamo molto altro in arrivo nei prossimi mesi: sono entusiasta per il futuro e non vedo l’ora di condividerlo con voi", conclude infine Spencer.