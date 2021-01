Microsoft, Google, Amazon, EA e Sony: grandi acquisizioni nel 2021, stando a Brad Sams

Nel suo ultimo intervento su YouTube, il giornalista e insider Brad Sams ha condiviso un importante retroscena sulle "grandi manovre" che i colossi tecnologici compiranno nel 2021 per acquisire nuove software house e aziende, come suggerito dal recente caso dello scontro tra EA e Take-Two per comprare Codemasters.

Da sempre vicino a Microsoft e alle vicende videoludiche della casa di Redmond, il redattore di Thurrott ha esordito nel suo discorso affermando che diversi colossi del settore stanno pianificando delle importanti acquisizioni, attivandosi per fare sì che queste ultime si concretizzino nel minor tempo possibile.

Stando alle informazioni ottenute dalle "fonti anonime" citate da Sams, tra le aziende più attive in questa sorta di "campagna acquisti" multimiliardiaria troviamo la stessa Microsoft, Google e Amazon. I tre giganti statunitensi dell'informatica (e del commercio elettronico), a detta dell'insider, sarebbero in prima fila nella battaglia per conquistare nuove software house (o publisher) con cui arricchire il proprio portafoglio di esclusive, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente intuire nell'attrattiva esercitata in ottica futura da servizi come Xbox Game Pass o piattaforme in streaming come Google Stadia e Amazon Luna.

A questa "lotta sotterranea" tra superpotenze del settore, secondo il redattore di Thurrott starebbero partecipando anche Electronic Arts e Sony, ma con iniziative meno incisive o, comunque, con operazioni bilaterali che non hanno ancora interessato altri potenziali acquirenti.