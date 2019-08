Microsoft, Greenberg conferma: niente più esclusive Xbox e PC su altre piattaforme

Negli ultimi tempi, Microsoft ha collaborato a più riprese con Nintendo per portare le proprie IP su Switch: lo scorso anno Banjo e Kazooie sono apparsi in Super Smash Bros. Ultimate, mentre Cuphead è uscito ad aprile. Presto toccherà la stessa sorte anche ad Ori and the Blind Forest: Definitive Edition.

I piani di Microsoft, in ogni caso, sono destinati a cambiare: con un comunicato ufficiale diramato durante la Gamescom, i vertici di Redmond hanno annunciato che le esclusive della casa non verranno più pubblicate su altre piattaforme. La compagnia statunitense sembra davvero convinta, dal momento che in una recente intervista concessa ai colleghi di Twinfinite il responsabile del marketing Aaron Greenberg ha ribadito le medesime intenzioni. "I nostri studi interni sono impegnati a sviluppare giochi per le nostre piattaforme, Xbox e PC. Abbiamo diversi team al lavoro su giochi esclusivi first party, e non abbiamo intenzione di cambiare i piani", ha dichiarato.

Dopodiché, ha aggiunto: "Ciò che mi emoziona di più, è il fatto che abbiamo acquisito otto nuovi studi, e ognuno di essi è al lavoro su più di un progetto. Saranno davvero tanti i giochi in uscita su Xbox, e credo che i fan ne saranno davvero felici, più di quanto non lo siano stati nella storia di Xbox. È davvero eccitante". Cosa ne pensate della nuova strategia di Microsoft?