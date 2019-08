Microsoft: Hellblade è 'un grande esempio' dei giochi che cerchiamo dai nuovi Studi

In seguito all'ufficializzazione dell'acquisizione da parte di Microsoft, Ninja Theory è diventata parte della sempre più ampia famiglia degli Xbox Game Studios.

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Game Informer, Matt Booty, responsabile degli Xbox Game Studios, ha avuto modo di discutere di Hellblade: Senua's Sacrifice, erigendolo ad esempio di un modello produttivo molto interessante per la Casa di Redmond.



Nel corso dell'interessante chiacchierata, infatti, quest'ultimo ha dichiarato che il gioco di Ninja Theory "è un perfetto esempio del tipo di giochi che stiamo cercando dai team che abbiamo acquisito recentemente". Questi, prosegue, non devono necessariamente essere "giochi tripla A da novanta ore", ma, piuttosto, produzioni "incredibilmente ben progettate", con valori di produzione il più possibile vicini a quelli di un AAA e con una portata tale da poter essere sviluppati da team più ridotti. Hellbalde rappresenta, secondo Booty, anche un ottimo esempio di giochi che possono funzionare in maniera egregia nel contesto dell'Xbox Game Pass, andando ad arricchirne il catalogo ed offrendo ai giocatori esperienze di qualità. Il responsabile degli Xbox Game Studios ha inoltre evidenziato come, nel momento in cui Microsoft ha riflettuto sulla possibile acquisizione della software house, l'idea che il team potesse continuare a produrre titoli con qualità e dimensioni simili proprio a quelle di Hellblade è stato considerato dalla Compagnia in maniera positiva.



Recentemente, in occasione dell'E3 2019, Ninja Theory ha presentato il proprio nuovo progetto, svelando al pubblico il primo trailer di Bleeding Edge.