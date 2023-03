Microsoft ignora l'FTC? Ha rifiutato 24 richieste in merito all'affare Activision

La finalizzazione dell'acquisizione di Activision-Blizzard-King da parte di Microsoft non dipende solamente dalle autorità anti-trust europee, ma anche da quella della Federal Trade Commission (FTC) operante negli Stati Uniti d'America. A quanto pare, le cose non stanno filando liscio neppure oltreoceano.

Stando a quanto segnalato dalla stessa autorità anti-trust, Microsoft si starebbe rifiutando di fornire i documenti richiesti. La casa di Redmond, ad essere precisi, avrebbe declinato ben 24 richieste, alcune delle quali - assicura la Federal Trade Commission - sarebbero state formulate nella maniera più precisa e chiara possibile. L'autorità intende vederci chiaro in merito a differenti questioni, tra cui i piani futuri sulle esclusive ZeniMax e Bethesda, e i recenti accordi decennali firmati con Nintendo e NVIDIA. Accordi simili, ricordiamo, sono stati rifiutati da Sony e accettati di buon grado da Boosteroid.

Per quale motivo Microsoft continua ad ignorare la commissione statunitense? La casa di Redmond ha giustificato tale comportamento in diversi modi. Fino a qualche tempo fa, descriveva le richieste della FTC "eccessivamente generiche e gravose" oppure superflue, poiché se assecondate avrebbero condotto alla stesura di documenti "duplicati". In tempi più recenti, invece, Microsoft ha affermato che "semplicemente non c'è abbastanza tempo" per produrre i documenti richiesti, nonostante le siano già state offerte delle proroghe. La FTC, dal canto suo, afferma che Microsoft si sta rivelando fin troppo selettiva sui documenti che produce, risultando invece piuttosto vaga sui pieni per il futuro del suo "next generation gaming ecosystem".