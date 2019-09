Microsoft inaugura il programma Alpha Skip per testare in anticipo le novità di Xbox

Il programma Xbox Insider si amplia con l'apertura di uno speciale "anello" denominato Alpha Skip e pensato per ospitare un numero maggiore di utenti, nonchè per offrire funzionalità avanzate ed esclusive ai membri "Premium Insider."

La fase Alpha Skip sarà riservata solamente agli utenti che hanno maturato alcuni anni di esperienza nel programma Insider e nell'utilizzo di build alpha e beta con relative segnalazioni di feedback e problemi tecnici. Attualmente Microsoft è alla ricerca di tester per la build 2004 del sistema operativo di Xbox One, definita una delle "Major Release" più importante degli ultimi anni.

Gli iscritti al programma Xbox Insider possono candidarsi a diventare membri Alpha Skip semplicemente premendo il tasto centrale del controller e successivamente selezionando in ordine le voci "Segnala un problema", "Aggiungi" e quindi "Build Future". La sezione sarà particolarmente severa e soalmente pochi utenti potranno godere dello stato Alpha Skip.

Con questa mossa la casa di Redmond vuole fare in modo di allargare il bacino di utenti interessati ai test tecnici del sistema operativo Xbox One, contando su persone esperte che possano segnalare rapidamente gravi bug e problemi con l'obiettivo di migliorare ulteriormente l'OS che equipaggia la console anche in previsione del lancio di Xbox Scarlett.