Microsoft potrebbe includere Xbox Game Pass in Game Pass Ultimate

Nella giornata di ieri Microsoft ha annunciato l'arrivo di Xbox Game Pass su PC, come vi abbiamo raccontato, svelandone anche i primi dettagli. Chi si abbonerà al servizio avrà accesso a oltre 100 giochi da diversi publisher come Bethesda, Deep Silver, Devolver, Paradox, Sega e altri.

Oltre a questo, e ovviamente alla possibilità di potersi godere su PC titoli che in precedenza appartenevano unicamente al catalogo della console, sono previsti anche degli sconti per gli abbonati sul Microsoft Store.

Il colosso ha però evitato di scendere troppo a fondo nei particolari, anche perché l'annuncio di ieri sarà uno dei cardini delle due ore di durata della conferenza E3 di Microsoft. Si sta però facendo strada un rumor in particolare, secondo cui la versione PC del Game Pass sarà inclusa nell'Ultimate Game Pass gratuitamente.

Stando alla fonte inoltre, Microsoft starebbe anche lavorando su una app per il PC Gaming chiamata Garrison, attraverso la quale sarà possibile gestire l'esperienza del GamePass sui diversi dispositivi e store online.

Per il momento a noi non resta che attendere il 9 Giugno, data in cui Microsoft terrà il suo showcase all'E3 2019. Voi che ne pensate? Sarebbe una buona scelta quella del colosso di includere eventualmente il Game Pass nell'offerta Ultimate?

Intanto, date un'occhiata alla lista dei giochi confermati dell'Xbox Game Pass su PC.