Microsoft e l'ingresso di Activision nella famiglia Xbox: Spencer ha 'buone sensazioni'

Con Microsoft che è riuscita a incassare una prima vittoria con il sì dell'antitrust saudita all'acquisizione di Activision, Phil Spencer si dice fiducioso per il buon esito delle valutazioni antitrust sull'affare multimiliardario che dovrebbe portare all'ingresso di Activision Blizzard nella famiglia Xbox.

In un'intervista a Bloomberg News, il massimo dirigente della divisione verdecrociata di Microsoft ha preferito non citare direttamente le attività che stanno interessando gli organi governativi chiamati a dirimere la delicata questione del pericolo di monopolio determinato dalla fusione tra la casa di Redmond e l'azienda di Call of Duty (come pure di Diablo, World of Warcraft e di tantissime altre IP).

Pur senza intervenire in merito alle valutazioni antitrust, Spencer spiega che "ho delle buone sensazioni per i progressi che stiamo compiendo. Però sì, mi rendo conto che forse per le persone che non sono così vicine all'industria dei videogiochi ci sia chi si chiede quale sia il nostro obiettivo, a cosa porterà questa acquisizione e quali riflessi ci saranno sul mercato".

Il boss del team Xbox precisa d'altronde come "fino ad oggi non c'è mai stato un affare di questa portata, quindi non so quanto possa valere la mia fiducia per il buon esito della trattativa. Posso solo dire che le discussioni che stiamo avendo sembrano positive".

Nella medesima intervista, Spencer ha discusso anche del futuro delle console senza esclusive.