Microsoft e Inside Xbox: il prossimo appuntamento sarà nel 2020

L'Xbox Fan Fest 2019 ha rappresentato l'occasione scelta da Microsoft per aggiornare la community videoludica sui propri progetti per il prossimo futuro.

Direttamente dall'evento londinese, è stato infatti trasmesso un nuovo Inside Xbox, appuntamento periodico tramite il quale la Casa di Redmond si interfaccia con l'utenza, offrendo anteprime, approfondimenti e nuovi annunci. Quest'ultima edizione si è rivelata particolarmente ricca, con la presentazione di nuove IP e novità per Xbox Game Pass. A quanto pare, però, l'X019 ha anche rappresentato l'ultimo Inside Xbox in programma per l'anno in corso.

Come osservato dall'attento portale videoludico Twinfinite, durante la diretta streaming dell'evento è stato visualizzato un interessante messaggio. Catturata dallo screenshot che potete visionare direttamente in calce a questa news, troviamo infatti la dicitura: "Inside Xbox ritornerà nel 2020". Per assistere ad un nuovo appuntamento col format, sarà dunque necessario attendere il prossimo anno.



Non sarà invece necessario attendere troppo tempo per ulteriori informazioni sulle novità in arrivo sulle piattaforme Microsoft. La Casa di Redmond ha infatti in programma di condividere nuovi annunci entro Natale 2019. Il colosso videoludico ha inoltre già confermato che Ori and the Will of the Wisps e Gears Tactics saranno entrambi presenti ai The Game Awards, in programma per dicembre, con delle "World Premiere".