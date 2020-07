Microsoft è interessata all'acquisizione della divisione gaming di Warner Bros?

Continuano le voci di corridoio sulle possibili acquisizioni future di Microsoft e, ancora una volta, si parla dell'interesse del colosso di Redmond nei confronti della divisione gaming di Warner Bros.

Sul portale The Information si parla infatti della possibile acquisizione da parte di Microsoft, sebbene non ci sia ancora nulla di concreto. Pare infatti che la stessa AT&T, società che gestisce Warner Bros., non abbia ancora preso una decisione su cosa fare con la divisione gaming, la cui vendita potrebbe mettere una pezza ai suoi 154 miliardi di dollari di debiti. Stando a quanto scritto nell'articolo, sembra inoltre che Microsoft non sia la sola a nutrire un certo interesse verso l'acquisizione e che tra i possibili interessati vi siano anche Electronic Arts, Activision Blizzard e Take-Two. Insomma, la possibilità che una simile azienda venga messa in vendita fa gola a molti e non sarà semplice riuscire ad accaparrarsi i team di sviluppo che negli anni hanno creato giochi basati su celebri IP come Batman, Harry Potter ed Il Signore degli Anelli. Sempre secondo l'articolo, la vendita di WB Games dovrebbe includere anche degli accordi per sviluppare nuovi titoli basati su IP di successo e non è difficile immaginare come avere il prossimo Batman Arkham o il tanto chiacchierato action RPG a tema Harry Potter in esclusiva su Xbox Series X possa essere un'ipotesi molto interessante.

A condividere l'articolo pubblicato su The Information è stato anche Geoff Keighley, il celebre giornalista videoludico che da un po' di tempo si occupa dell'organizzazione di eventi dedicati al mondo dei videogiochi come i The Game Awards. Certo, il fatto che Keighley abbia condiviso su Twitter l'articolo non conferma automaticamente che sia tutto vero, ma è probabile che qualcosa sia giunto alle orecchie del personaggio, i cui contatti in questo ambiente sono davvero tanti.