Microsoft interrompe definitivamente la produzione di Kinect

ha ordinato lo stop alla produzione del sensore). Dopo 35 milioni di unità vendute, il sensore termina così la sua fase vitale, scomparendo dagli scaffali dei negozi, i quali non riceveranno ulteriori unità a causa della scarsa richiesta degli ultimi mesi.

Nonostante il discreto successo commerciale (dovuto principalmente alle vendite in bundle con la console), Kinect non è mai riuscito a fare breccia nel cuore dei consumatori e la stessa Microsoft aveva da tempo abbandonato lo sviluppo di nuovi giochi e applicazioni per concentrarsi sul settore della Realtà Aumentata, parte della tecnologia alla base del sensore è stata infatti utilizzata per dare vita al progetto HoloLens.



Lanciato nel 2010 e poi aggiornato nel 2013 in contemporanea con il lancio di Xbox One, Kinect è adesso arrivato ufficialmente alla fine del suo ciclo vitale.