Anche Microsoft interviene nella diatriba sul nome dei tasti X o Croce del controller PS4!

In occasione del National Video Games Day americano, i curatori dei canali social ufficiali di Xbox hanno voluto dire la loro sul tema del "vero nome" dei tasti dei controller PS4 e delle principali console, una diatriba sorta da un messaggio pubblicato nei giorni scorsi dai gestori dei profili Twitter di PlayStation.

Il 6 settembre scorso, infatti, il team social di PlayStation ha sottoposto un importante quesito ai propri fan: "Triangolo, Cerchio, Croce e Quadrato. Se la Croce fosse X (e non lo è), allora come chiamereste il tasto Cerchio?".

In risposta a questo messaggio, la community si è letteralmente scatenata tra meme e scambi di battute con i curatori del profilo ufficiale di PlayStation UK che hanno tenuto banco per diversi giorni. I ragazzi del canale Twitter di Xbox decidono così di prestarsi al gioco e servirsi dell'hashtag #NationalVideoGamesDay per fare gli auguri a tutti gli appassionati di videogiochi e dichiarare, sempre in maniera scherzosa, che "non importa come lo chiami, ma se c'è una cosa che ci unisce tutti è il pulsante X".

Ad accompagnare questo augurio indirizzato agli amici e "colleghi" dei canali social di PlayStation e Nintendo troviamo una splendida immagine che racchiude i controller di tutte le console casalinghe attualmente in commercio, in aggiunta a una tastiera in rappresentanza degli appassionati del PC gaming in tremenda ascesa.