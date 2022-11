Microsoft investe nello studio coreano Wemade, specializzato in MMO blockchain

In più occasioni Phil Spencer ha tenuto un atteggiamento cauto su NFT e tecnologie simili come le blockchain, lasciando intendere che è ancora necessario valutare con attenzione il loro impatto ed effettivo interesse a lungo termine. Ciò però non significa per forza che Microsoft le ignori completamente.

Di recente, infatti, il colosso di Redmond ha investito 14,8 milioni di dollari in bond convertibili di Wemade, uno studio coreano noto per giochi MMO (tra cui il popolare Legend of Mir) basati sulle blockchain. La software houe coreana si è avvicinata alle blockchain nel 2018, per poi lanciare poco dopo sul mercato la mainnet Wemix.

Mir 4, il più recente gioco della serie targata Wemade, oltre al supporto alle blockchain punta forte anche sugli NFT, oltre ad offrire al proprio interno la valuta virtuale Draco pensata appositamente per l'opera. Mir 4 è tra l'altro divenuto "il primo vero blockbuster tra i giochi blockchain sin da quando la compagnia ha iniziato a creare giochi con queste tecnologie nel 2018". Il recente lancio di Wemix 3.0, descritto come "un mega ecosistema platform-driven e service-oriented", punta tra l'altro ad un'espansione ancora più sostanziosa dei progetti di Wemade.

Non è chiaro come l'investimento effettuato da Microsoft possa influire sulle sue strategie, sebbene al momento appare molto improbabile che voglia implementare tecnologie NFT o blockchain all'interno delle produzioni realizzate dagli Xbox Game Studios. In ogni caso il colosso americano mira ad espandere sempre di più i propri orizzonti, alla luce anche dei rumor delle scorse settimane che vedono Xbox pronta ad acquisire un grosso publisher giapponese in futuro.