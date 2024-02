Microsoft sta investendo sempre di più sui dev kit PS5. Arrivano anche Hellblade 2 e Halo?

Continuano i report sul futuro multipiattaforma di Microsoft: nelle scorse ore si è parlato dell'arrivo di Starfield su PlayStation 5 a cui dovrebbe fare seguito Indiana Jones and the Great Circle nel 2025. Ma c'è di più perché altri titoli sarebbero in fase di porting per la console Sony.

Stando ad un report di XboxERA, Microsoft starebbe investendo sempre di più sui dev kit di PlayStation 5, con l'obiettivo di abbracciare una filosofia multipiattaforma che porterà "tutti i giochi" o "alcuni giochi" (le fonti indicano entrambe le diciture) a uscire anche sulle piattaforme della concorrenza.

Secondo Shpeshal Nick, Indiana Jones e Starfield sarebbero solo la punta dell'iceberg e anche Senua's Saga Hellblade 2 sarebbe destinato ad arrivare su PlayStation 5. Il gioco di Ninja Theory è atteso per il 21 maggio su Xbox Series X/S e PC, al momento non ci sono conferme su una futura uscita su altre piattaforme.

Tra gli altri giochi presi in considerazione per un porting ci sarebbero poi i tanto rumoreggiati Sea of Thieves e Hi-Fi Rush oltre a Microsoft Flight Simulator, Grounded, Halo The Master Chief Collection e DOOM Year Zero (non ancora annuncoato) inoltre "vari giochi Bethesda sarebbe ora multipiattaforma", nessun nome viene fatto in questo caso ma la mente corre inevitabilmente a The Elder Scrolls VI e Fallout 5.