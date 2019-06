Microsoft ha invitato 'qualcuno di nuovo' alla conferenza E3 di Xbox

La nuova edizione dell'E3 di Los Angeles si avvicina giorno per giorno, e i vari protagonisti della fiera continuano a divertirsi stuzzicando la fantasia degli appassionati che fremono all'idea dei nuovi annunci e delle sorprese in arrivo.

Una delle compagnie più attese - se non la più attesa in assoluto - è Microsoft, chiamata quest'anno a ricoprire un ruolo ancor più di rilievo data l'assenza della storica rivale Sony. I vari rumor che si stanno susseguendo insistentemente in questi giorni lasciano immaginare una conferenza scoppiettante per Xbox, con il vociferato gameplay di Halo Infinite in versione next-gen, il potenziale reveal del nuovo capitolo di Fable, e la primissima presentazione di Xbox Scarlett.

Oltre a tutto questo, qualcuno, o "qualcosa" di imprevedibile apparirà sul palcoscenico di Microsoft. A rivelarlo è stato un cinguettio appena pubblicato dalla compagnia: "Abbiamo invitato qualcuno di nuovo all'E3 di Xbox quest'anno".

Sfortunatamente si tratta di un teaser dal sapore quasi sadico, che non rivela assolutamente nulla di concreto riguardo a ciò che ci attende. Qualcuno ha già ipotizzato che Microsoft farà spazio a Nintendo durante la sua conference; una possibilità che non ci sentiamo di scartare dal momento che le due parti hanno già stretto negli ultimi mesi un sodalizio che ha portato Cuphead su Nintendo Switch con tanto di funzionalità di Xbox Live. Voi cosa ne pensate? Di cosa potrebbe trattarsi?

Vi ricordiamo che la conferenza E3 di Microsoft si terrà domenica 9 giugno alle ore 22:00. Iscrivetevi al nostro canale Twitch per seguire in diretta le novità da Los Angeles insieme alla redazione e agli altri utenti di Everyeye.it.