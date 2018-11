Microsoft lancerà una Xbox One senza lettore di dischi nel 2019?

Stando ad un'indiscrezione lanciata dal portale Thurrot, Microsoft sarebbe intenzionata ad immettere sul mercato una Xbox One priva del lettore dei dischi entro la primavera del prossimo anno.

Il lancio di questa nuova variante della console sarà affiancato da un programma "disc-to-digital", che consentirà ai giocatori di convertire le loro copie fisiche in copie digitali presso i rivenditori partecipanti all'iniziativa. Questa Xbox One priva di lettore dovrebbe essere messa in vendita al prezzo di 200 dollari. Thurrot ha inoltre aggiunto che questa non farà parte della famiglia di dispositivi Xbox Scarlett, che invece dovrebbe includere un dispositivo tradizionale e uno dedicato allo streaming di videogiochi. Microsoft non ha ancora deciso se Xbox Scarlett presenterà il lettore di dischi o meno.

In aggiunta a ciò, la casa di Redmond sarebbe anche al lavoro su una nuova SKU di Xbox One S, il cui lancio dovrebbe essere previsto negli ultimi mesi del 2019. Questa variante della console verrà messa in commercio per ridurre i costi di produzione e sarà equipaggiata con il tradizionale lettore di dischi.