Microsoft lancia i Saldi della Gamescom con tanti sconti sui giochi Xbox One

Per festeggiare l'apertura della Gamescom 2019 di Colonia, la divisione Xbox di Microsoft decide di lanciare una nuova campagna promozionale rivolta a tutti i possessori di Xbox One.

Nel corso della settimana della fiera di Colonia sarà infatti possibile partecipare all'iniziativa dei Saldi della Gamescom attraverso le pagine dell'Xbox Games Store ufficiale.

La promozione coinvolgerà più di 175 giochi e contenuti aggiuntivi per Xbox One, con sconti che possono raggiungere anche il 70% sul prezzo di acquisto originario. Tra i titoli che rientrano nei Saldi della Gamescom dell'Xbox Store troviamo Sea of Thieves Anniversary Edition, Sekiro Shadows Die Twice, Ghost Recon Wildlands, Resident Evil 2, Spyro Reignited Trilogy, Devil May Cry 2 (recentemente entrato anche nel catalogo del Game Pass), Call of Duty Modern Warfare Remastered, Watch Dogs 2 e tanti altri videogiochi.

Per scorrere la lista completa dei titoli e dei DLC coinvolti nella promozione, vi rimandiamo al link del sito del Microsoft Store che trovate in calce alla notizia. I Saldi della Gamescom dell'Xbox Store sono già attivi da oggi, martedì 20 agosto, e lo rimarranno fino a lunedì 26 agosto. Sempre nel corso della GC 2019 è poi possibile ottenere due mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate al prezzo simbolico di due euro, ma solo per chi non è ancora iscritto al servizio.