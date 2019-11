Lancio di Project Scarlett e supporto a Xbox One: parla Matt Booty, responsabile team Xbox

La futura console di prossima generazione targata Microsoft e ad oggi conosciuta con il nome in codice di Project Scarlett ed il suo arrivo sul mercato è atteso per gli ultimi mesi del 2020.

Recentemente, Phil Spencer ha condiviso alcune interessanti considerazioni su quello che sarà il lancio di Project Scarlett, assicurando che il costo e la potenza della nuova ammiraglia saranno in linea con il mercato. Sul tema dell'arrivo della next-gen si è recentemente espresso anche Matt Booty, responsabile degli Xbox Game Studios, nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Games Industry.

Nel suo intervento, quest'ultimo ha voluto evidenziare come il lancio di Project Scarlett non segnerà un'immediata cessazione del supporto alle console di attuale generazione. "Quando arriverà Scarlett, ci saranno ancora Xbox One e Xbox One S là fuori. - ha dichiarato Matt Booty - Dobbiamo davvero approcciarci a quella famiglia di device allo stesso modo in cui ci approcciamo al PC, dove il contenuto scala per adeguarsi al dispositivo [...]". Riferendosi a Scarlett, il responsabile dei team Xbox afferma: "Pensiamo che sarà il modo migliore per giocare e la cosa migliore da posizionare nel vostro salotto", sottolineando al contempo che "[...] ci sarà là fuori una famiglia di device Xbox che vogliamo assicurarci di supportare pienamente".



In attesa di scoprire nuovi dettagli su Poject Scarlett, ricordiamo che nuovi annunci Xbox Game Studios potrebbero giungere presto.