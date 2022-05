Microsoft lavora ad un device come Chromecast per giocare su Xbox Game Pass tramite cloud

Dopo il report di The Verge, arriva la conferma ufficiale di Microsoft: la compagnia di Redmond sta lavorando ad un device in stile Chromecast per giocare direttamente su smart TV con i titoli di Xbox Game Pass tramite la tecnologia cloud.

Come riportato da Windows Central, il nome in codice "Keystone" è apparso in un elenco del sistema operativo Xbox, dando adito alle voci secondo cui Microsoft stesse continuando a esplorare le proprie possibilità in ambito hardware. Un portavoce del colosso di Redmond ha confermato che un dispositivo di streaming HDMI che esegue Xbox Game Pass e il suo servizio di cloud gaming è in fase di lavorazione presso Microsoft. Tuttavia, l'azienda statunitense sta esplorando ulteriori iterazioni del prodotto prima di lanciarlo sul mercato.

In una dichiarazione fornita a Windows Central, un portavoce di Microsoft ha descritto il suo impegno per eliminare sempre più le barriere nella commnity Xbox sfruttando l'utilizzo di hardware a prezzi contenuti, pur riconoscendo che la versione esistente di Keystone ha bisogno di un po' più di tempo prima di essere pubblicata.

"La nostra visione per Xbox Cloud Gaming è irremovibile, il nostro obiettivo è consentire alle persone di giocare ai giochi che desiderano, sui dispositivi che desiderano, ovunque vogliano. Come annunciato lo scorso anno, stiamo lavorando a un dispositivo per lo streaming di giochi, nome in codice Keystone, che potrebbe essere collegato a qualsiasi TV o monitor senza la necessità di una console". Da quanto apprendiamo, Keystone è in fase di sviluppo da un paio d'anni, con Microsoft che continua a perfezionare il set di funzionalità del prodotto.

Secondo le speculazioni di Windows Central, il dongle potrebbe essere basato su una versione parziale di Windows o dell'OS Xbox, tuttavia nel caso di optasse per Android sarebbe più semplice integrare app come Netflix e Spotify.



Secondo gli ultimi dati raccolti da Microsoft, oltre 10 milioni di utenti giocano tramite Xbox Cloud Gaming.