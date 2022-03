Microsoft sta lavorando ad un misteriosa app per Xbox, di cosa si tratta?

Il profilo Twitter Aggiornamenti Lumia ha scoperto un nuovo progetto targato Microsoft, apparentemente la casa di Redmond sta lavorando ad una nuova applicazione per Xbox conosciuta molto genericamente come Unnamed Project. Ma di cosa si tratta esattamente?

Difficile dirlo, onestamente, c'è però l'ipotesi che l'app in questione possa essere collegata al nuovo hardware Xbox di Microsoft, secondo alcune fonti infatti la compagnia avrebbe un nuovo hardware da presentare il prossimo autunno, con uscita fissata per la fine dell'anno, anche se questa finestra non sarebbe ancora certa.

Potrebbe trattarsi magari del tanto rumoreggiato TV Stick Xbox, e l'app in questione permetterebbe di gestire lo streaming dei giochi da console alla TV? Oppure si tratta dell'applicazione indipendente per le principali Smart TV, con la possibilità di accedere ai giochi del Game Pass senza bisogno di acquistare nessun hardware? Si tratta solamente di ipotesi, magari l'app potrebbe essere legata a funzionalità del sistema operativo, allo streaming oppure al Cloud, le ipotesi sono tante, le certezze pochissime, per non dire praticamente nessuna.

Microsoft sta supportando attivamente il brand Xbox con tanti prodotti hardware, software e iniziative come ID@Xbox a sostegno degli sviluppatori indipendenti, non ci resta che attendere per scoprire quale sarà la misteriosa app svelata da Aggiornamenti Lumia... resteremo davvero sorpresi?