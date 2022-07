Microsoft starebbe lavorando per portare Disgaea e Ys su Xbox

In tutti questi anni alla guida di Xbox, Phil Spencer ha lavorato sodo per ingraziarsi i creativi giapponesi e portare i loro giochi sulle piattaforme di Redmond. L'operazione ha dato i suoi innegabili frutti - i vari Yakuza, Final Fantasy, Kingdom Hearts, Nier e Persona - per la gioia di tutti gli appassionati delle opere di matrice nipponica.

Il lavoro di Spencer sarebbe tutt'altro che terminato, stando a quanto dichiarato da Shpeshal Nick, co-fondatore del podcaat Xbox Era nonché personalità molto ben informata sui fatti che succedono dalle parti di Redmond. Nel suo ultimo podcast ha infatti riferito che Microsoft starebbe lavorando a stretto contatto con NIS America per portare i suoi giochi su Xbox.

Nick non ha fatto nomi precisi, ma il nostro pensiero è volato automaticamente a franchise come Disgaea e Ys, indubbiamente tra i più famosi e "internazionali" del publisher nipponico. Da buon insider quale è, ha inoltre tirato acqua al suo mulino ricordando che in tempi recenti ha anticipato correttamente l'annuncio dei giochi della serie Persona per Xbox, invitando inoltre tutti i suoi seguaci ad avere pazienza, poiché potrebbe volerci molto tempo prima che l'accordo tra Microsoft e NIS si concretizzi con l'uscita di uno dei giochi su Xbox.