Microsoft leak: Phil Spencer a ruota libera sulla crisi degli editori e dei giochi AAA

Tra gli innumerevoli file e documenti del leak gigantesco che ha coinvolto Microsoft c'è anche una email che Phil Spencer inviò a Satya Nadella per discutere della crisi dei videogiochi tripla A e degli editori.

Nel fitta corrispondenza tra Spencer e Nadella per pianificare la strategia difensiva nella causa tra l'FTC e il colosso tecnologico di Redmond, il boss del team Xbox ha scattato una fotografia dell'attuale industria dei videogiochi indicando al presidente di Microsoft quelli che, a suo giudizio, sono alcune delle principali criticità del settore. Il massimo dirigente di Microsoft Gaming ritiene che l'industria dei videogiochi debba ancora risolvere i problemi rappresentati dalla crisi del modello dei videogiochi tripla A e dall'incapacità dei publisher di adattarsi alla crescita inarrestabile del digital delivery (contestuale al declino delle vendite dei giochi fisici) e all'affermazione dei servizi in abbonamento.

"Dovremmo iniziare la nostra analisi chiedendoci perché esistano ancora gli editori e i publisher e qual è il loro ruolo", è il quesito che Spencer pone a Nadella prima di sottolineare come "l'idea stessa dell'editore deriva dal 'fossato' che loro stessi hanno voluto creare: come gli studi cinematografici o le etichette musicali che bloccano la distribuzione di film e canzoni nelle sale o in radio, fino pochi anni fa gli editori videoludici basavano il loro business sugli accordi di esclusiva nella rivendita al dettaglio, sulle promozioni in negozio e sui profitti derivanti da questo genere di affari. Al tempo, una software house aveva bisogno di un editore ad alto budget per avere successo. Questo genere di rapporto tra sviluppatori e publisher era la norma fino a poco tempo fa. Ma la creazione di store digitali come Steam, Xbox Store e PlayStation Store ha contribuito alla democratizzazione del settore, ha dato agli sviluppatori l'accesso diretto ai giocatori. Gli editori non hanno saputo reagire in tempo a questo grande cambiamento".

Il capo del team Xbox entra poi nel merito dell'attuale crisi del modello tripla A: "Negli ultimi 5-7 anni, gli editori più grandi hanno cercato di utilizzare la scala di produzione come 'nuovo fossato' da scavare tra loro e la concorrenza. Pochissime aziende possono permettersi di spendere i 200 milioni di dollari investiti da Activision o Take Two per lanciare giochi come Call of Duty o Red Dead Redemption. Questi publisher hanno fatto leva su questa scala di produzione per garantire il successo duraturo dei loro franchise. Ma è proprio quella scala a compromettere la loro capacità di creare nuove IP, e così vediamo sempre più editori ricorrere a IP già consolidate per compensare il rischio (EA con Star Wars, Ubisoft con Avatar, Sony con Spider-Man, eccetera). È una dinamica che si verifica anche a Hollywood e nella creazione di serie TV da parte di realtà come Netflix".

Nell'email inviata a Satya Nadella, Spencer ritiene quindi che la crisi del modello dei videogiochi tripla A sia legato a doppio filo alla 'crisi d'identità' dei publisher e degli editori ad alto budget: "Non è un caso se i principali franchise di oggi non provengono da editori AAA. Giochi come Fortnite, Roblox, Minecraft, Candy Crush, Clash Royale e DOTA 2 sono nati da studi indipendenti che avevano pieno accesso alla filiera di distribuzione. Gli editori più grandi stanno provando a rimanere a galla sfruttando i loro migliori franchise e per questo dirottano su di essi tutti i loro investimenti, ma così facendo faticano a riempire il proprio catalogo di nuovi franchise di successo. La maggior parte dei grandi editori continua a cavalcare il successo di IP create più di 10 anni fa".