Microsoft licenzia 1.900 dipendenti della divisione Gaming: il messaggio di Phil Spencer

La analisi di Chris Dring sui licenziamenti nell'industria videoludica in arrivo nel 2024 trovano l'ennesimo, triste riscontro con il taglio di 1.900 posti di lavoro tra Activision Blizzard, ZeniMax e Xbox Game Studios appena annunciato dal boss della divisione Gaming di Microsoft, Phil Spencer.

Il massimo esponente del team Xbox ne dà notizia ai propri dipendenti con una lettera indirizzata ai membri delle sussidiarie coinvolte in questa 'ristrutturazione': dopo aver ricordato i tre mesi trascorsi dal matrimonio ufficiale tra Microsoft e Activision, Spencer spiega che "insieme, abbiamo stabilità le priorità, identificato le aree di sovrapposizione e assicurato di essere tutti allineati sulle migliori opportunità di crescita, allineandoci su una strategia a lungo termine che supporti i nostri piani di crescita basati su costi sostenibili. Come parte di questo processo, abbiamo preso la dolorosa decisione di ridurre le dimensioni della nostra forza lavoro delle divisioni videoludiche di Microsoft di circa 1.900 dei 22.000 ruoli del nostro team".

Nel messaggio inviato all'enorme staff delle sussidiarie videoludiche di Microsoft, Phil Spencer riferisce inoltre di offrire "pieno supporto a coloro che saranno colpiti durante questa transizione, comprese tutte le indennità di fine rapporto e le agevolazioni previste dai contratti di lavoro. Io e il Gaming Leadership Team ci impegniamo a gestire questo processo nel modo più ponderato possibile".

Nella lettera, Spencer specifica quindi che i licenziamenti interessanno tutte (o quasi) le sussidiarie di Activision Blizzard, ZeniMax, Bethesda e Xbox Game Studios, con Microsoft che si impegna a portare avanti la propria politica di investimenti (e assunzioni) per "far crescere la nostra attività e supportare la nostra strategia volta a portare più giochi a più giocatori in tutto il mondo".