Microsoft e il mancato sviluppo di una Xbox portatile: nuovi retroscena da Robbie Bach

Nel corso di un'intervista concessa da Robbie Bach a magine dei New York Game Awards, l'ex boss della divisione Entertainment and Devices di Microsoft ha svelato degli interessanti retroscena sul mancato sviluppo di una console Xbox portatile.

L'ex dirigente della casa di Redmond che ha gestito la divisione business del Team Xbox dall'inizio del 2001 fino al 2010 esordisce nell'intervista affermando come "durante il mio periodo in Xbox ho assistito alla presentazione di una Xbox portatile da parte di almeno tre gruppi diversi. Non so per quale motivo, ciascuno di quei gruppi ha presentato il proprio progetto chiamandolo 'Xboy' e sono sicuro che quel nome ci avrebbe dato qualche problema tra marchio e copyright. Ad ogni modo, in tutti e tre i casi abbiamo deciso di non dare seguito a quelle idee".

Sempre nel suo intervento ai microfoni dei curatori dell'ultima edizione dei New York Game Awards, Bach ha precisato come "nutro un grande rispetto per Sony e Nintendo, per ciò che sono stati in grado di fare in questo specifico mercato delle console portatili. Certo, tutti adesso dicono che lo sviluppo di una console portatile sia agevolato dal fatto che c'è molta influenza tra le piattaforme ed è facile passare da un sistema casalingo a uno mobile, ma all'epoca la situazione era molto diversa. Per noi di Xbox, a quel tempo, avrebbe significato dare vita almeno a un nuovo team, sarebbe stato come reiniziare da zero lo sviluppo dell'ecosistema Xbox ma indirizzandolo sulla creazione di titoli per sistemi portatili, ma non avevamo la largezza di banda per concretizzare quella visione".

Dal 2010 ad oggi, la divisione Xbox ha perciò abbandonato del tutto l'idea dello sviluppo di una piattaforma portatile e intrapreso un percorso che ha consentito a Microsoft di ottenere grandi guadagni nel 2020 tra Xbox Game Pass e Series X, due dei principali capisaldi della strategia a medio-lungo termine della casa di Redmond per la famiglia di piattaforme, funzionalità e servizi targati Xbox.