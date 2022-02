Microsoft e il matrimonio con Activision sotto esame: il CEO Nadella non teme lo stop

Dalle colonne del Financial Times, il CEO di Microsoft Satya Nadella ha discusso dell'espansione del Metaverso Xbox con Activision e si è detto fiducioso per l'esito finale dell'esame condotto negli USA da chi deve valutare i rischi di monopolio e i danni alla concorrenza legati all'acquisizione di Activision Blizzard.

Interpellato dai giornalisti del Financial Times sui rischi derivanti dal possibile stop dell'affare da 68,7 miliardi di dollari avviato con il colosso videoludico di Call of Duty, Diablo, Crash, World of Warcraft e tante altre IP, Nadella ha manifestato tutto il suo scetticismo nei confronti di chi, guardando al futuro conglomerato degli Xbox Game Studios con Bethesda e Activision Blizzard, prefigura la nascita di un vero e proprio monopolio nel settore dei videogiochi.

Pur senza citare apertamente la FTC americana e il tosto esame del matrimonio tra Microsoft e Activision che avrà luogo da qui ai prossimi mesi, Nadella spiega che ogni intervento a tutela della libertà di concorrenza da parte delle autorità americane sarebbe superfluo perché l'affare con Activision non produrrà alcun monopolio data l'enorme frammentazione di un mercato che, come quello videoludico, comprende attori ancora più grandi della futura Microsoft unita ad Activision Blizzard.

Il CEO di Microsoft dichiara infatti che "in fin dei conti, per quale motivo tutta questa faccenda dovrebbe passare sotto esame? Anche dopo questa acquisizione, saremo sempre il terzo attore del mercato dei videogiochi (dopo Tencent e Sony, ndr), uno dei tanti attori che operano in un settore altamente frammentato".

In attesa di capire quali saranno le decisioni dell'antitrust statunitense chiamata a esaminare i possibili rischi di monopolio derivanti da questo accordo di proporzioni storiche, vi lasciamo al nostro ultimo approfondimento che spiega se l'investimento di Microsoft che compra Activision conviene o meno.