Microsoft: il metaverso alla base dell'acquisto di Activision, conferma il CEO Nadella

Arriva un'importante conferma sull'acquisizione di Activision da parte di Microsoft: alla base dell'accordo tra le due parti ci sarebbe infatti il metaverso, come rivelato dal CEO di Microsoft Satya Nadella commentando l'ultima, clamorosa mossa di mercato del colosso americano.

"Quando pensiamo alla nostra visione di ciò che potrebbe essere il metaverso, pensiamo che non ce ne debba essere solo uno centralizzato e non dovrebbe essere così", dice Nadella durante una conferenza stampa con gli investitori, riferendosi quindi all'esistenza di più metaversi ai quali Microsoft potrebbe quindi rivolgersi. "Dobbiamo supportare varie piattaforme di metaverso, oltre a un sostanzioso ecosistema di contenuti, business ed applicazioni. Nei videogiochi vediamo questo metaverso come una collezione di community e identità individuali legate ad alcuni brand di grande forza, accessibili da qualunque dispositivo", aggiunge il CEO.

Le parole di Nadella non sono quindi troppo diverse da quanto già affermato da Phil Spencer: per il capo della divisione Xbox, infatti, "la nostra visione del metaverso si basa sull'intersezione di comunità globali collegate a franchise forti. Una grossa parte di ciò è il fatto che il mobile rappresenta la più grande categoria del gaming, ed è un settore dove non abbiamo mai avuto una grande presenza finora".

Microsoft che compra Activision è il più grande affare tech della storia stando a quanto riportato da vari analisti, e con un interesse ormai dichiarato nel confronti del metaverso c'è grande curiosità di scoprire come l'azienda intenderà plasmare il proprio futuro.