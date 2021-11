Microsoft e il Metaverso futuro di Xbox tra Halo e Minecraft: parla il CEO Satya Nadella

In occasione dell'ultimo panel tenuto da Satya Nadella, l'amministratore delegato di Microsoft , ha esposto ai presenti la visione che la casa di Redmond intende coltivare nello sviluppo di un proprio Metaverso tecnologico integrato nell'ecosistema Xbox di prodotti, servizi e funzionalità videoludiche.

Partendo dalla discussione intavolata da Mark Zuckerberg con il reveal del Metaverso di Facebook, il massimo dirigente dell colosso di Redmond ha candidamente spiegato che "potete assolutamente aspettarvi che in futuro faremo una cosa simile in tema di videogiochi".

Il CEO di Microsoft ha poi citato gli sforzi profusi in questi anni dalla sua azienda per consolidare le proprie IP videoludiche più celebri e trasformarle in esperienze interattive a se stanti, sganciate da piattaforme specifiche e capaci di evolversi per immergere gli appassionati nei rispettivi universi. A detta di Nadella, infatti, "se prendiamo ad esempio Halo, vediamo che non si tratta di un semplice videogioco ma di un metaverso. Anche Minecraft è un metaverso, come lo è Flight Simulator. In un certo senso, oggi sono da considerare dei metaversi in cui immergersi in 2D, ma ora possiamo portare queste esperienze in un mondo 3D completo, ed è qualcosa che abbiamo assolutamente intenzione di fare".

L'amministratore delegato di Microsoft non entra nel merito delle attività che la compagnia sta conducendo attualmente per concretizzare questa visione, ma possiamo comunque ipotizzare le numerose applicazioni future di un Metaverso di Xbox che consenta alle persone di vivere, lavorare e giocare all'interno di mondi virtuali interconnessi.