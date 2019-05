Microsoft mette in palio 4 mostruose Xbox One X ispirate a Godzilla e altri mostri

A fine mese, il mostro più famoso della storia tornerà nella nuova pellicola Godzilla II: King of Monsters. Per celebrare l'evento, Microsoft ha messo in palio quattro mostruose Xbox One X ispirate allo stesso Godzilla e alle altre tre poderose bestie protagoniste del film, Mothra, Rodan e King Ghidorah.

Partecipare al concorso, valido in tutte le regioni in cui è disponibile Xbox Live (l'Italia, quindi, è inclusa) è molto semplice: basta retwittare il messaggio che trovate allegato in calce a questa notizia e... sperare di essere tra i quattro fortunati vincitori. Non sarà affatto un'impresa semplice, dal momento che sono già più di 55 mila i retweet, ma tentar non nuoce. Avete tempo fino alle ore 19:00 del 7 giugno per gettarvi nella mischia. Per maggiori dettagli, potete consultare il regolamento completo dell'iniziativa.

Non si può certo dire che queste quattro Xbox One X non siano particolari... a differenza di molte altre edizioni speciali della console, queste non si limitano a presentare delle grafiche a tema, bensì dei veri e propri rilievi 3D ispirati a quattro mostri. Quella dedicata a Godzilla presenta le squame e le scaglie cornee azzurre caratteristiche della creatura leggendaria, mentre quella di Mothra possiede le sue caratteristiche ali. Non poteva poi mancare, ovviamente, il logo del film che arriverà nelle sale il prossimo 30 maggio. Potete ammirarle tutte nell'immagine di anteprima allegata in cima a questa notizia. Qual è la vostra preferita?