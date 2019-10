Microsoft mette in palio delle splendide Xbox One X a tema Borderlands 3

I vertici della divisione Xbox di Microsoft decidono di lanciare un contest su Twitter dedicato a Borderlands 3: l'iniziativa social, rivolta per il momento solo al pubblico nordamericano, metterà in palio delle splendide Xbox One X customizzate con un artwork raffigurante uno Psycho.

Il contest, che ribadiamo essere attualmente accessibile solo ed esclusivamente a chi risiede negli Stati Uniti e in Canada, consentirà a 50 fortunati di portarsi a casa la console che potete ammirare nel tweet che vi lasciamo in calce alla notizia.

La versione speciale di Xbox One X a tema Borderlands 3 riprende il dettaglio del volto del guerriero Psycho ammirato nel luglio di quest'anno nel murales all'ingresso del Museo del Caos di Borderlands, l'evento organizzato da Nerdist e presentato da Gearbox Software a San Diego in occasione del Comic-Con.

A chi risiede negli States o in Canada e vuole portarsi a casa questa versione customizzata di Xbox One X, consigliamo perciò di partecipare al contest attraverso il retweet con hashtag #BL3Sweepstakes del messaggio a fondo articolo. Nella speranza che Microsoft lanci un'iniziativa analoga anche in Europa, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Borderlands 3 a firma di Francesco Fossetti, assieme a una comoda guida su armi sidequest e inventario.