Microsoft è la miglior compagnia del mondo per il TIME: battute Apple, Alphabet e Meta

La divisione Xbox non sta certamente passando un periodo tranquillo, tra discussioni con le autorità anti-trust per l'affare Activision e leak colossali, ma almeno Microsoft ha potuto levarsi una bella soddisfazione venendo incoronata dal Time come la miglior compagnia del mondo nel 2023.

La Top 100 pubblicata dal Time in collaborazione con Statista mette Microsoft davanti a realtà del calibro di Apple, Alphabet (Google) e Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram) prendendo in considerazione metriche come la crescita dei guadagni, la soddisfazione dei dipendenti e i criteri ESG (acronimo inglese ben noto a chi mastica la finanza che sta per Environmental, Social e Governance).

Secondo il report, la compagnia di Redmond ha incassato ben 72 miliardi di dollari nell'ultimo anno fiscale, un dato in crescita del 63% rispetto al 2020, e ha ridotto le sue emissioni dello 0,5%. Microsoft offre anche le migliori opportunità di guadagno per le donne, che spesso e volentieri portano a casa anche più soldi delle loro controparti maschili, e le minoranze etniche. Sula base di questi criteri, il colosso americano ha ricevuto uno score complessivo di 96,46 (su un massimo di 100), di poco superiore al pur eccellente 96,36 di Apple, al 95,18 di Alphabet (Google) e al 94,85 di Meta.

Time | Le migliori compagnie del 2023

Microsoft (USA) - 96,46 Apple (USA) - 96,36 Alphabet (USA) - 95,18 Meta Platforms (USA) - 94,85 Accenture (Irlanda) - 94,43 Pfizer (USA) - 93,75 American Express (USA) - 92,46 Electricite de France (Francia) - 92,40 BMQ Group (Germania) - 91,95 Dell Technologies (USA) - 91,59

Sono tre le compagnie italiane nella Top 100, che potete consultare nella sua interezza a questo indirizzo, tutte operanti nel settore energetico: parliamo di Enel al 13° posto, A2A all'89° ed ENI al 97°.

Tornando a Microsoft, ricordiamo che ha recentemente presentato la nuova gamma Surface e annunciato l'arrivo di Copilot su Windows 11. Lato Xbox, dopo il lancio di successo di Starfield (il più grande della storia di Bethesda), si appresta ora a lanciare una nuova esclusiva, Forza Motorsport, prevista per il 10 ottobre, ovviamente anche in Xbox Game Pass.