Microsoft ci mostra i potenti hardware che faranno girare Project xCloud

Sony è entrata nel mondo del gaming in streaming con PlayStation Now già da diversi anni ormai, e Google si appresta a fare lo stesso (con modalità differenti) a novembre con il progetto Stadia. Microsoft non è ovviamente rimasta a guardare, ed entro la fine dell'anno lancerà il Public Test del suo Project xCloud.

Il servizio in questione consentirà agli utenti di giocare gratuitamente a tutti i titoli della propria libreria Xbox One in streaming su un un'ampia varietà di dispositivi. In sostanza, la console diverrà una sorta di server personale. La casa di Redmond ha pensato anche ai giocatori privi di una console, dal momento che consentirà di giocare anche tramite i server Azure proprietari. In questo caso, il servizio avrà un costo che non è ancora stato rivelato.

Per far funzionare un progetto così ambizioso, ovviamente, c'è bisogno di un'infrastruttura adeguata. I vertici di Microsoft hanno così ben pensato di mostrarcela in un recente video di Fortune Magazine, nel quale il boss di Xbox Phil Spencer e il Corporate Vice President of Gaming Cloud Kareem Choudhry ci hanno portato alla scoperta dei potenti hardware che permetteranno a Project xCloud di funzionare. Kareem ha dichiarato che "il viaggio nel cloud è cominciato con l'Xbox originale", mentre Spencer ha aggiunto che "per far si che lo streaming funzioni nel lungo periodo, è necessario che supporti la diversità dei modelli di business presenti nel mondo videoludico".

La parte davvero interessante è tuttavia arrivata dopo, quando il vice presidente del progetto cloud ci ha mostrato una delle unità hardware che verranno implementate nei data center in tutto il mondo, e che di fatto si occuperanno di far girare i giochi che arriveranno in streaming sui nostri schermi. Si tratta, fondamentalmente, di una vera e propria console composta da otto Xbox One S. Choudhry ha dichiarato che qualsiasi gioco progetto per la piattaforma Xbox è automaticamente in grado di girare anche su questo hardware, che quindi garantisce piena compatibilità con l'intera libreria. Guardate voi stessi nel video allegato in cima a questa notizia. Inoltre, se siete curiosi di saperne di più sull'intero progetto, vi consigliamo di leggere lo speciale su Project xCloud del nostro Tommaso Montagnoli.