Microsoft mostrerà 14 giochi Xbox Game Studios all'E3 2019

Con un messaggio su Twitter, Phil Spencer ha annunciato che la conferenza Microsoft E3 2019 vedrà la presenza di ben 14 giochi Xbox Game Studios, ovvero prodotti dai vari team interni della casa di Redmond.

Spencer parla della "più grossa lineup first party mai mostrata da Microsoft all'E3", al momento i titoli Xbox Game Studios confermati per l'evento sono Gears 5 di The Coalition, Ori and the Will of the Wisps (Moon Studios), Battletoads (DLaLa Studios/Rare) con una porta aperta per Halo Infinite. Possibili anche le presentazioni di novità per Halo The Master Chief Collection, Sea of Thieves, Minecraft e Forza Horizon 4.

Secondo alcun rumor, proprio all'E3 2019 la compagnia presenterà anche Bleeding Edge, nuova IP di Ninja Theory, inoltre si parla di un possibile progetto multiplayer targato Rare, che potrebbe però essere diretto alla prossima generazione di console. Senza dimenticare poi lo spazio dedicato a Project xCloud, Xbox Scarlett e Xbox Game Pass su PC.

Per saperne di più non ci resta che attendere la conferenza Xbox E3 2019 in programma domenica 9 giugno alle 22:00, ora italiana, in questa occasione scopriremo quali sono i piani di Microsoft per il futuro del gaming.