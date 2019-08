Microsoft: 'nessun piano' per portare altri giochi Xbox su PS4 o Nintendo Switch

Nel corso degli ultimi tempi, Microsoft ha notevolmente accresciuto la propria "famiglia" di software house, con l'acquisizione di team quali Obsidian, Ninja Theory e molti altri.

Sulle future attività di questi team si era recentemente espresso Matt Booty, responsabile degli Xbox Game Studios, che aveva commentato la possibilità che potessero creare anche giochi non esclusivi alle piattaforme della Casa di Redmond. Sull'argomento si è tuttavia tornata ad esprimere Microsoft, che ha rilasciato a GameIndustry un'interessante dichiarazione di intenti:

"L'anno appena trascorso è stato un periodo eccitante per noi, visto che abbiamo più che raddoppiato i team creativi interni che compongono gli Xbox Game Studios. Mentre questi studi effettuano la transizione, siamo consapevoli di alcuni impegni esistenti nei confronti di altre piattaforme, e li onoreremo. Tuttavia, andando avanti, questi nuovi studi si concentreranno su nel realizzare giochi per le nostre piattaforme. Non abbiamo piani per estendere ulteriormente le nostre esclusive first party su altre console". Microsoft ha tuttavia aggiunto che manterrà inalterato il proprio impegno e supporto nei confronti del crossplay.



Una comunicazione che giunge a breve distanza dall'annuncio dell'arrivo di Ori and the Blind Forest su Nintendo Switch nel corso del mese del mese di settembre e che sembra delineare un piano di completo supporto da parte dei nuovi team all'attuale Xbox One e alla futura Xbox Scarlett, oltre che a PC Windows.