Microsoft e la next-gen: prosegue la ricerca di personale per Xbox Scarlett

Sulle pagine del sito ufficiale di Microsoft sarebbero comparsi in queste ore diversi annunci di lavoro per la richiesta di figure professionali da assorbire nella divisione Xbox e impegnare nello sviluppo, nella produzione e nella promozione della console conosciuta fino ad oggi con il nome in codice di Xbox Scarlett.

Come riportano i colleghi di GamingBolt, infatti, i profili ricercarti da Microsoft per accelerare i lavori sul successore di Xbox One (e Xbox One X) comprendono due Ingegneri Elettrici "Senior" (uno "generico" e l'altro specializzato nell'hardware di archiviazione) e un Ingegnere Meccanico "Senior", con mansioni da esplicare in maniera specifica nel settore "next-gen" della compagnia statunitense.

I candidati, si legge sul portale di Microsoft, dovranno lavorare su "accessori di prossima generazione" e su "progetti di design attuali e futuri di Xbox".

Le recenti dichiarazioni di Phil Spencer legate alla nuova generazione di console Xbox vengono così avvalorate dagli stessi vertici della casa di Redmond con la ricerca di personalità qualificate da assorbire nel progetto di Xbox Scarlett.

Gli analisti del settore, come Mat Piscatella del gruppo NPD, concordano nel guardare al prossimo anno (presumibilmente alla prima metà del 2019) come alla finestra temporale ideale per l'annuncio delle console next-gen di Sony e Microsoft, con un lancio che, sempre in via puramente teorica, dovrebbe avvenire nel corso del 2020.

Nell'ultimo sondaggio di Everyeye.it dedicato proprio a questo argomento, il 46% dei partecipanti ha ipotizzato una commercializzazione in contemporanea dei due sistemi (o comunque con uno scarto temporale di pochi giorni o settimane), mentre il restante campione si è diviso tra PS5 (33%) e Xbox Scarlett (21%).

Il crescente attivismo di Microsoft sul fronte delle future, ipotetiche acquisizioni di software house e di ampliamento dello staff impegnato sul progetto della console che succederà a Xbox One potrebbe stravolgere ogni pronostico e dare alla casa di Redmond la possibilità di lanciare in anticipo il proprio sistema: e voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere nei commenti.