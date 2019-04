Microsoft e Nintendo annunciano Rare Replay 64 su Nintendo Switch

C'è molto più dell'arrivo di Cuphead su Nintendo Switch! Nintendo e Microsoft ci tengono a farci sapere quanto si vogliono bene nella loro rinnovata e ritrovata amicizia, facendo approdare sulla console ibrida della Grande N nientemeno che Rare Replay 64!

Si tratta di una collection dei titoli del celebre studio inglese usciti su Nintendo 64 in passato, che la Casa di Kyoto ha racchiuso in una collection fisica e in vendita anche digitalmente attraverso l'eShop e, udite udite, è incluso anche Goldeneye 007, dopo estenuanti trattative con i produttori di James Bond.

La collaborazione tra Nintendo e Microsoft dunque entra finalmente nel vivo, e nella collection sono contenuti anche diversi altri titoli, anche se spiccano l'assenza di Mickey Speedway USA, Donkey Kong 64 e Diddy Kong Racing.

Gli altri giochi inclusi sono: Blast Corps, Jet Force Gemini, Conker's Bad Fur Day, Conker: Live & Reloaded, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Koller Instinct Gold e Perfect Dark.

Le versioni dei giochi Xbox e Xbox Live conterranno il multiplayer online, gli achievement e tutti i contenuti aggiuntivi ricevuti dopo la release.

Nell'edizione fisica inoltre, per coloro che ne effettueranno il preorder entro la giornata di oggi, è incluso un pratico coltello da chef per sfilettare a dovere l'enorme pesce d'aprile che si nasconde dietro questa news.

Che ne pensate? La prenderete?