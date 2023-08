Da Microsoft a Nintendo: l'ex 'eroe Xbox' Major Nelson visita gli uffici della Grande N

Dopo oltre 20 anni Major Nelson ha lasciato Microsoft. L'ormai ex dirigente di riferimento dell'infrastruttura di Xbox Live, nonché uno dei volti più noti del team verdecrociato, sorprende la community condividendo una foto che lo ritrae impegnato a visitare gli uffici di Nintendo of America.

L'immagine pubblicata sui social dall'ex dirigente della casa di Redmond ha scatenato l'immediata reazione di chi, giustamente o meno, ritiene che Larry Hryb desideri svestire definitivamente i panni social del 'supereroe verdecrociato' Major Nelson per sposare la causa del colosso videoludico giapponese, consumando così facendo un tradimento che avrebbe dell'incredibile se ripensiamo ai trascorsi del dirigente.

Consapevole delle voci di corridoio che sarebbero rimbalzate sui social alla vista della foto in questione, è lo stesso Larry Hryb a chiarire ogni possibile equivoco spiegando che "si è trattata di una semplice visita", come rimarcato dal cartellino 'Guest' consegnatogli da Nintendo of America per fare un giro tra gli uffici e scambiare quattro chiacchiere con dirigenti, addetti al settore e dipendenti dell'azienda nipponica.

Almeno per il momento, quindi, l'incubo dei fan Xbox di veder passare uno dei propri idoli tra le fila della casa di Super Mario sembrerebbe essere scampato. O forse no? Proprio come per le ipotesi ventilate dalle foto di Hideo Kojima con Keanu Reeves e Norman Reedus, è bene lasciare aperta una porta a ogni possibile collaborazione futura tra Major Nelson e la sempre più influente divisione nordamericana di Nintendo, specie considerando gli ottimi rapporti coltivati negli anni tra lo stesso Hryb e la Grande N.