Microsoft non ha ancora deciso quanto durerà la sua conferenza all'E3 2018

Nelle scorse settimane, sembrava che il sito ufficiale di Microsoft avesse tolto i dubbi riguardo alla durata della conferenza che il colosso di Redmond terrà in occasione dell'E3 2018. Si parlava di circa due ore, ma a quanto pare la compagnia deve ancora delineare alcuni punti del programma che sta riservando per la fiera di Los Angeles.

Rispondendo ad un fan incuriosito, Aaron Greenberg, a capo della divisione marketing di Xbox, ha dichiarato che Microsoft non ha ancora preso la sua ultima decisione riguardo alla durata della conferenza.

"Stiamo ancora rifinendo lo show", sono state le parole di Greenberg. "Ma quest'anno non abbiamo intenzione di trattenerci!".

La conferenza di Microsoft è certamente fra le più attese in assoluto dai giocatori. In tanti si aspettano dei grandi annunci, che potrebbero riguardare l'arrivo di nuove IP o di seguiti di franchise già affermati come Gears of War o Halo. Intanto, sappiamo per certo che Forza Horizon 4 di Playground Games, che secondo i rumor in Giappone, sarà presentato alla fiera losangelina. Vi consigliamo quindi di rimanere sulle nostre pagine per non perdervi le ultime novità sull'E3 di Microsoft. Sulle nostre pagine trovate data e orari di tutte le conferenza annunciate ad oggi. Cosa vi aspettate dalla conferenza Xbox?