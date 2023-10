Microsoft non avrà acquisito Nintendo, ma la grande N specifica che hanno ottimi rapporti

Dai documenti del dibattimento Microsoft-FTC che sono trapelati a settembre 2023 era emerso che, fra i pensieri di Phil Spencer, c'era anche l'acquisizione di Warner Bros e Nintendo. Quest'ultima, in un'intervista ai microfoni di Inverse, ha fatto sapere di avere "un ottimo rapporto con Microsoft".

A pronunciare queste parole è Doug Bowser, Presidente di Nintendo America, in occasione di una chiacchierata dedicata alla recente uscita di Super Mario Bros Wonder.

"Li consideriamo partner in moltissimi modi e basta guardare Nintendo Switch per vedere questa collaborazione. Ovviamente Minecraft è su Nintendo Switch e abbiamo portato Banjo Kazooie su Super Smash Bros. Ultimate. Dunque, non vediamo l'ora che questa partnership continui."

Un riverbero di queste dichiarazioni si nota già in quanto compiuto da Microsoft all'inizio di quest'anno, considerando che la casa di Xbox ha garantito l'arrivo di Call of Duty su console Nintendo per ben dieci anni.

In ogni caso, Bowser ha fatto notare che le acquisizioni nell'ambito dell'industria videoludica sono una costante e che ogni anno sorgono nuovi studi dall'incredibile talento creativo, a dimostrazione dell'elevato dinamismo del mercato di questo settore.

Nella mail che era trapelata dai documenti desecretati della FTC, Phil Spencer aveva scritto che acquisire Nintendo avrebbe rappresentato un momento importante per la sua carriera, reputandola al contempo una buona mossa per entrambe le società.