Microsoft non può comprare Activision? Pachter ha la soluzione, Boosteroid contro la CMA

Il no all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft giunto dal CMA inglese ha scaldato gli animi e sulla vicenda è intervenuto anche l'analista Michael Pachter, che sembra avere la soluzione per accontentare l'ente britannico.

Pachter suggerisce a Microsoft di rimodulare l'offerta Game Pass in Gran Bretagna escludendo qualsiasi contenuto di Activision Blizzard King dal catalogo, fino a quando la CMA non tornerà sui suoi passi. L'analista si aspetta in ogni caso una "vittoria" da parte di Microsoft anche se il ricorso contro il CMA avrà tempi lunghissimi e un appello potrebbe portare via fino a tre anni di tempo.

"Il Regno Unito sta proteggendo qualcosa che ad oggi nemmeno esiste o esiste in misura marginale, dando per scontato che piattaforme non ancora nate abbiano più possibilità di avere successo rispetto ad un possibile fallimento di Call of Duty e questo è sbagliato. Tra dieci anni, Call of Duty potrebbe non essere più una hit come oggi."

Queste le parole di Michael Pachter, da notare inoltre come la decisione del CMA abbia scontentato anche Boosteroid, piattaforma di Cloud Gaming che rientra nel novero dei servizi che l'ente inglese vuole "proteggere da Microsoft". L'azienda tuttavia si dice contraria al no all'acquisizione e si augura che la vicenda possa concludersi rapidamente in breve tempo con un esito positivo.

Boosteroid ha siglato una partnership con Microsoft con la casa di Redmond che si è impegnata a portare Call of Duty anche su questa piattaforma per almeno dieci anni.