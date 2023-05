Microsoft non credeva in Redfall ma ha concesso libertà ad Arkane: le ultime da Jeff Grubb

Redfall non si è rivelato all'altezza delle aspettative dei possessori di console Xbox, né tantomeno delle precedenti produzioni targate Arkane Studios. Ma quanto ci ha creduto Microsoft in Redfall?

Secondo le voci di corridoio che si stanno susseguendo in queste prime ore dal debutto del titolo in salsa vampiresca, Microsoft non avrebbe mai creduto nelle potenzialità di Redfall. Affermazioni che trovano conferma nelle parole di Jeff Grubb, noto insider e giornalista videoludico, che ribadisce come il colosso di Redmond non nutrisse chissà quali aspettative nel gioco di Arkane. Tuttavia, il colosso di Redmond ha ugualmente concesso completa libertà allo studio di Austin, decidendo di non intralciarne in alcun modo la sua realizzazione finale.

Secondo la personale opinione di Grubb, Microsoft ha in realtà commesso un errore in questo caso, e avrebbe dovuto essere abbastana lungimirante da mettere un freno al progetto ed eventualmente cancellarlo. Le perplessità attorno a Redfall si sono manifestate anche nei giocatori sin dai primi filmati mostrati da Arkane, e purtroppo quelli che erano dubbi sono mutati in deludenti certezze al momento del lancio.

