Microsoft non ha dimenticato Age of Mythology, la serie potrebbe tornare in futuro?

Microsoft è impegnata da tempo nel rilancio di Age of Empires, grazie alle Definitive Edition dei primi tre episodi ed allo sviluppo di Age of Empires 4. Sono in molti però a chiedere un ritorno di Age of Mythology, serie mai dimenticata dalla community... e nemmeno da Microsoft.

Parlando ai microfoni di Eurogamer.net, il Creative Director di Age of Empires, Adam Isgreen, ha dichiarato che "dopo aver avuto a che fare con tre Definitive Edition e con il quarto capitolo di AOE, vorrei tornare indietro e capire cosa fare con Age of Mythology. Lo adoro e vi assicuro che non verrà abbandonato, cercheremo di capire come gestirlo."

Al momento Microsoft non sembra avere piani diretti per il rilancio della serie ma Isgreen ribadisce che "le porte sono aperte per una Definitive Edition" mentre non si parla in alcun modo di un sequel. In compenso, presto arriverà una patch per Age of Mythology Extended Edition, versione rimasterizzata uscita nel 2014 e afflitta ancora da alcuni bug ed exploit che la community ha chiesto a gran voce di rimuovere.