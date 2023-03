Microsoft non ha dubbi: 'Call Of Duty girerà nativamente su Nintendo Switch'

Dopo le dichiarazioni della CMA del Regno Unito, secondo cui Nintendo Switch non sarebbe in grado di ospitare titoli performanti come Call Of Duty sul proprio hardware, è arrivata finalmente la risposta di Microsoft.

In un documento consegnato all'ente britannico, la casa di Redmond fa sapere di essere estremamente sicura di riuscire a far girare Call Of Duty in nativo sull'ibrida di Nintendo, dal momento che Warzone, ad esempio, supporta configurazioni hardware che risalgono fino al 2015. Microsoft, continua il documento, ha molta fiducia nei team interni di Activision e nella loro esperienza, e crede che non ci saranno problemi a ripetere operazioni come quelle che hanno permesso a titoli 'pesanti' come Apex Legends e DOOM Eternal di approdare su Swtich.



Sembra insomma che il colosso videoludico statunitense abbia ancora fortemente a cuore le sorti del franchise sparatutto targato Activision, nonostante alcuni recenti sondaggi abbiano stabilito che pochissimi utenti Sony passerebbero a Xbox per Call of Duty. D'altronde, è stata la stessa Microsoft a offrire di recente un succoso accordo a PlayStation, con la promessa di portare COD sul Plus e garantire all'azienda giapponese entrate considerevoli dalle vendite del videogioco.

Almeno per il momento, ad ogni modo, la situazione resta fortemente in stallo. Noi di Everyeye.it cercheremo in ogni caso di aggiornarvi non appena vi saranno sviluppi importanti.