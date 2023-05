Microsoft non ha finito con gli eventi: annunciato l'Xbox Showcase Extended

Oltre ad aver confermato l'orario di Xbox Showcase e Starfield Direct dell'11 giugno, sempre attraverso un aggiornamento sul sito ufficiale Xbox, Microsoft conferma che un ulteriore evento è in programma sempre per il prossimo mese, volto ad offrire ulteriori approfondimenti a quanto rivelato nel corso del livestream principale.

La nuova edizione dell'Xbox Games Showcase Extended è stata infatti fissata al 13 giugno 2023, alle ore 19:00 italiane. Proprio come l'Xbox Showcase Extended visto a giugno 2022, anche stavolta lo show sarà incentrato su interviste, trailer ed ulteriori update sui giochi protagonisti dello Showcase di due giorni prima. Per il momento il colosso di Redmond non fornisce ulteriori dettagli sull'evento aggiuntivo, ma per i fan del mondo Xbox si tratterà di un'occasione aggiuntiva per vedere di nuovo in azione i loro giochi più attesi e per scoprirne ancora più segreti.

In ogni caso Microsoft sembra voler fare le cose in grande per giugno, considerato anche lo Starfield Direct pronto a fornire tanti importanti update sul nuovo, colossale RPG sci-fi previsto per il 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X/S. Con così tanti show in programma, il futuro di Xbox diverrà un poco alla volta sempre più chiaro, tra aggiornamenti sui giochi già annunciati e le immancabili World Premiere.