Microsoft non ha nessun piano per portare la VR su Xbox

Parlando ai microfoni di Gamesindustry, il chief marketing officer di Microsoft Mike Nichols si è espresso sulla Realtà Virtuale, dichiarando che al momento non c'è nessun piano per portarla su Xbox. Il PC rimane la piattaforma ideale dove ospitare questa tecnologia.

"Non abbiamo nessun piano specifico per portare la Realtà Virtuale o Mixed Reality su Xbox. Rimaniamo del parere che il PC rimanga la scelta ideale per garantire un'esperienza VR con l'adeguato grado di immersione. Essendo una piattaforma più aperta, inoltre, permette uno sviluppo più rapido e meno limitato della tecnologia. Ci sono già numerose compagnie, del resto, che stanno già investendo sul fronte software e dei contenuti.

Parlando degli smartphone, inoltre, la Realtà Aumentata si presenta come una tecnologia altrettanto interessante. Per quanto riguarda Xbox, invece, continueremo a concentrarci sulle esperienze di gioco da salotto e da TV." dichiara Mike Nichols, confermando che Microsoft non ha nessun piano per proporre la Realtà Virtuale su Xbox.

Dal momento che il chief marketing officer ha parlato in generale di Xbox, senza riferirsi nello specifico alla famiglia di console Xbox One, lascia intendere che il ragionamento di confinare la VR al mondo PC verrà applicato anche con Xbox Scarlet, la console di prossima generazione già annunciata da Phil Spencer durante l'E3 2018.